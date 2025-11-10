مدیر جها کشاورزی خنج گفت : برداشت کنجد از نیمه دوم مهر آغاز شده است و تا پایان آبان ادامه دارد.

علی علی پور ادامه داد : برآورد می شود که تا پایان فصل برداشت کشاورزان افزون بر ۲ هزار تن محصول ، تولید و به بازار مصرف داخلی در فارس و دیگر استان های کشور ارسال کنند..

مدیر جها کشاورزی خنج بیان کرد : کنجد خنج به سبب کیفیت بازار پسندی خوبی دارد و از این محصول در تولید ارده ، روغن کنجد استفاده می شود و این محصول در شیرینی پزی ها و نانوایی ها کاربرد فراوانی دارد.