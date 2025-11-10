به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن گفت: در راستای ارتقای زیرساخت‌ های آبرسانی شهرستان، در پنج ماه گذشته بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

محمد صادقی افزود: این اقدام با هدف تأمین آب شرب پایدار برای مناطق شهری و روستایی و مقابله با چالش‌ های ناشی از فرسودگی شبکه‌ ها و کمبود مخازن ذخیره انجام شده است.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌ های این مجموعه گفت: شرکت آبفا تنها نهاد خدماتی است که به‌ طور همزمان مسئولیت تأمین، انتقال و توزیع آب را برعهده دارد و با توجه به پراکندگی جغرافیایی شهرستان، حجم وظایف ما چند برابر شده است.

صادقی ادامه داد: هم اکنون ۱۶ روستای شهرستان فاقد مخزن ذخیره مناسب هستند و زیرساخت‌ های موجود نیز به دلیل قدمت بالا نیازمند بازسازی‌ است که با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، برنامه‌ ای جامع برای بهبود وضعیت آب شرب تدوین شده است.

وی طرح های شاخص در حال اجرا را ساخت مخزن ۵ میلیون لیتری در شهر بردسکن، آبرسانی به مسکن ملی بردسکن و شهرآباد، بازسازی ایستگاه پمپاژ قدیمی بردسکن، تجهیز چاه شماره ۳ انابد و انتقال آب به مخزن، حفر چاه جدید در سیف‌ آباد، ساخت مخزن و ایستگاه پمپاژ در مجتمع زنگینه، اصلاح شبکه‌ های فرسوده در بردسکن، انابد، شهرآباد و روستاهای تابعه، راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع در ظاهرآباد و محمدآباد و تکمیل طرح مجتمع ۵ روستایی درونه اعلام کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌ های مستمر و حمایت فرماندار شهرستان، سقف اعتبارات حوزه آب شرب بردسکن تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.