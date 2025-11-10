به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این رکاب زنی معنوی (از حرم امام رضا (ع) تا حرم حضرت معصومه (س)) با حضور جمعی از دوچرخه‌سواران نیروی دریایی ارتش و با مشارکت سه بانوی ورزشکار آغاز شده و قرار است در مدت ۱۴ روز انجام شود.

این گروه در مسیر خود از شهر‌های متعددی شامل نیشابور، سبزوار، دامغان، شاهرود و میامی عبور می‌کنند.

این حرکت ورزشی- مذهبی که حضور بانوان، جلوه ویژه‌ای به آن بخشیده، با هدف ترویج فرهنگ رزمایش، ورزش و معنویت انجام شده و نمادی از اراده و همت والای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.