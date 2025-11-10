رکاب زنی دوچرخهسواران نیروی دریایی، از مشهد تا قم
گروه دوچرخهسواری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حرکت در مسیر ۱۳۰۰ کیلومتری مشهد تا قم را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، این رکاب زنی معنوی (از حرم امام رضا (ع) تا حرم حضرت معصومه (س)) با حضور جمعی از دوچرخهسواران نیروی دریایی ارتش و با مشارکت سه بانوی ورزشکار آغاز شده و قرار است در مدت ۱۴ روز انجام شود.
این گروه در مسیر خود از شهرهای متعددی شامل نیشابور، سبزوار، دامغان، شاهرود و میامی عبور میکنند.
این حرکت ورزشی- مذهبی که حضور بانوان، جلوه ویژهای به آن بخشیده، با هدف ترویج فرهنگ رزمایش، ورزش و معنویت انجام شده و نمادی از اراده و همت والای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.