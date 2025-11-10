پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بر ضرورت تقویت همافزایی میان بخشهای صنعت و نفت برای تسریع در تکمیل طرحهای ملی تأکید کرد و گفت: تمرکز ما بر بومیسازی بیش از ۷۰ درصدی تجهیزات صنعتی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداو سیما؛ آقای فرشاد مقیمی در بازدید از فاز ۱۴ پارس جنوبی و دیدار با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به پیشینه موفق ایدرو در توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی، افزود: سازمان گسترش در سالهای گذشته با بهرهگیری از توان شرکتهای داخلی، نقش مؤثری در بومیسازی دانش فنی و تربیت ظرفیتهای صنعتی برای پروژههای عظیم انرژی ایفا کرده است.
وی همکاری نزدیک وزارت صمت و وزارت نفت را زمینهساز گسترش سهم ساخت داخل در تجهیزات راهبردی صنعت نفت دانست و گفت: این همافزایی نه تنها ارزش افزوده در زنجیره انرژی ایجاد کرده، بلکه به رونق اشتغال تخصصی و شکلگیری زیرساختهای توسعه صنعتی در جنوب کشور منجر شده است.
رئیس هیئت عامل ایدرو ضمن قدردانی از تلاش متخصصان ایرانی در تکمیل فاز ۱۴ پارس جنوبی تا مرحله تولید پایدار، موفقیت این طرح ملی را الگویی مؤثر برای طرحهای بزرگ آینده کشور توصیف کرد و افزود: مدل مشارکت نظاممند میان نهادهای صنعتی و نفتی میتواند تضمینکننده پیشرفت پایدار در حوزه انرژی باشد.
معاون وزیر صمت با اعلام آمادگی ایدرو برای ایفای نقش فعالتر در سایر طرحهای نفتی گفت: با اتکا به تجربیات گسترده در طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی تجهیزات سنگین صنعتی، میتوانیم ظرفیتهای داخلی را به سطحی راهبردیتر ارتقا دهیم.
به گفته مقیمی، اجرای فاز ۱۴ پارس جنوبی با راهبری سازمان گسترش و تمرکز بر بومیسازی بیش از ۷۰ درصدی تجهیزات، نماد موفقیت این همکاریهای بینبخشی به شمار میرود.