پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تصمیمسازی در سازمان دامپزشکی باید با حضور فعال همه مدیران استانی و شهرستانی انجام شود تا اجرای مصوبات با انسجام بیشتری پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعیپور در نشست شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی آذربایجانشرقی با اشاره به وظایف سازمان دامپزشکی در حفظ و حراست از سرمایههای دامی کشور گفت: این سازمان در کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی بهویژه تب برفکی اقدامات سریع و موثری انجام داده است.
وی با قدردانی از همراهی استانداران و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها در اختصاص اعتبارات خرید واکسن و تامین مایهکوبی دامها افزود : مشارکت استانی در این زمینه نقش بسزایی در کنترل بیماریهای دامی داشته است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از ایجاد مرکز رشد و نوآوری در مرکز ملی تشخیص دامپزشکی کشور خبر داد و افزود: با راهاندازی این مرکز درصدی از سود شرکتهای دانشبنیان مستقر در آن به سازمان دامپزشکی بازخواهد گشت و این امر گامی موثر در توسعه فناوریهای نوین دامپزشکی خواهد بود.
علیرضا رفیعیپور با اشاره به اهمیت استانهای مرزی در حوزه امنیت زیستی و کنترل بیماریهای دامی گفت: این استانها علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مهار و پیشگیری از اپیدمیها و پاندمیهای دامی نقش کلیدی دارند.