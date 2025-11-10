در جریان عملیات تعقیب و گریز پلیس با سارقان سیم برق در شهرستان شفت، خودروی سارقان به دلیل سرعت زیاد، واژگون شد و راننده زن ۴۰ ساله براثر شدت جراحات جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی شفت با بیان اینکه ماموران پلیس ساعت ۵ بامداد امروز هنگام گشت زنی در یکی از روستا‌های این شهرستان سارقان سیم برق غیر بومی را هنگام سرقت شناسایی کردند گفت: هنگام تعقیب و گریز خودروی سارقان سیم برق به دلیل سرعت زیاد، واژگون شد که بر اثر آن راننده زن ۴۰ ساله به دلیل شدت جراحات جان باخت.

سرهنگ سهراب صفری از دستگیری ۲ سارق مرد ۳۱ و ۳۲ ساله خبر داد و افزود: این دو سارق مرد، سابقه کیفری ۱۷ فقره سرقت و موادمخدر و سارق جانباخته زن هم سابقه ۳ فقره سرقت را در پرونده خود دارند.