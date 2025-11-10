تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در جاده اقلید به یاسوج یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و چهار مصدوم در تصادف زنجیره‌ای جاده اقلید به یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید گفت: تصادف زنجیره‌ای بین سه دستگاه خودروی سواری در جاده اقلید - یاسوج به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

محسن رضایی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این تصادف، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید به همراه نیرو‌های آتش‌نشانی و جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه یک نفر در صحنه تصادف جان باخت و چهار نفر مجروح شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید بیان کرد: مصدومان این حادثه پس از رهاسازی توسط نیرو‌های امدادی و انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولی‌عصر شهرستان اقلید منتقل شدند.