تصادف زنجیرهای سه خودرو در جاده اقلید به یاسوج یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید گفت: تصادف زنجیرهای بین سه دستگاه خودروی سواری در جاده اقلید - یاسوج به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
محسن رضایی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این تصادف، تیمهای امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان اقلید به همراه نیروهای آتشنشانی و جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: در این حادثه یک نفر در صحنه تصادف جان باخت و چهار نفر مجروح شدند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ اقلید بیان کرد: مصدومان این حادثه پس از رهاسازی توسط نیروهای امدادی و انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان اقلید منتقل شدند.