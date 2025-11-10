موتورسیکلت‌ها با سهم ۱۰ درصدی، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای کلانشهر‌هاست که اجرای فوری طرح اسقاط و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده راهکاری مؤثر برای کاهش این آلاینده‌هاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما موتورسیکلت‌ها با سهم حدود ۱۰ درصدی در آلودگی هوای کلان‌شهرها، یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا محسوب می‌شوند. کارشناسان معتقدند تنها راهکار مؤثر برای کاهش این آلاینده‌ها، اجرای فوری طرح اسقاط و نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده است.

احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به تردد حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت: طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان موظف‌اند معادل ۲۵ درصد از تولید سالانه خود را به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهند.

وی افزود: در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد از ارزش موتورسیکلت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند، اما این مبالغ تاکنون نتوانسته‌اند هدف اصلی یعنی کاهش و خروج موتورسیکلت‌های فرسوده را محقق سازند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تأکید کرد: نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های برقی و کم‌مصرف، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده‌ها، نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا و ارتقای سلامت عمومی شهروندان دارد.



خبرنگار : محسن قره گوزلی