

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه می‌دهند و در نهایت ۴ تیم برتر راهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

* گروه‌ای:

عراق ۱ - ۰ اندونزی

-برنامه - سه شنبه ۲۰ آبان:

ایران - سوریه (ساعت ۱۲:۳۰)

- تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد.

- تیم عراق با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های اندونزی با ۳ و ایران با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه بی:

- نتیجه دیروز:

ژاپن ۳ - ۰ مالزی

- نتایج امروز:

ژاپن ۱۰ - ۰ یمن

مالزی ۱ - ۱ ازبکستان

برنامه - سه شنبه ۲۰ آبان:

ازبکستان - یمن

- تیم ژاپن با ۶ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ازبکستان و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.