مسابقات فوتبال قهرمانی قطع عضو آسیا ۲۰۲۵ امروز در جاکارتای اندونزی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی مسابقه میدهند و در نهایت ۴ تیم برتر راهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد. تیم بنگلادش از حضور در این دوره انصراف داد.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
* گروهای:
عراق ۱ - ۰ اندونزی
-برنامه - سه شنبه ۲۰ آبان:
ایران - سوریه (ساعت ۱۲:۳۰)
- تیم ایران پیش از این برابر تیم عراق با تساوی بدون گل متوقف شد.
- تیم عراق با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای اندونزی با ۳ و ایران با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.
* گروه بی:
- نتیجه دیروز:
ژاپن ۳ - ۰ مالزی
- نتایج امروز:
ژاپن ۱۰ - ۰ یمن
مالزی ۱ - ۱ ازبکستان
برنامه - سه شنبه ۲۰ آبان:
ازبکستان - یمن
- تیم ژاپن با ۶ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای ازبکستان و مالزی با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم یمن بدون امتیاز چهارم است.