مدیر آموزش وپرورش سوادکوه شمالی: ایجاد فرهنگ صلح ودوستی هدف اصلی در به صدا در آوردن زنگ صبر است.

زنگ صبر، صلح ودوستی در مدارس سوادکوه شمالی نواخته شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز به مناسبت روز شورای حل اختلاف که به روز صبرو صلح دوستی نامگذاری شده بود با حضور مدیریت آموزش وپرورش، رییس مجتمع و اعضا شورای حل اختلاف واولیا دانش آموزان حضور داشتند زنگ صبر وصلح ودوستی در دبستان ملا صدرا شیرگاه به صورت نمادین به صدا در آمد.

روزبه محمودی مدیر آموزش وپرورش سوادکوه شمالی گفت: ۱۸ آبان سالروز تشکیل شورای حل اختلاف است که درصلح وسازش خارج از تشریفات به پرونده‌ها رسیدگی وصلح بین طرفین ایجاد می‌کنند.

وی افزود: هدف از به صدا در آوردن زنگ صبر و صلح ودوستی تمرین دانش آموزان وایجاد فرهنگ صلح ودوستی وانتقال این فرهنگ به کف جامعه وخانواده است.