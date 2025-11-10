پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: استان تهران هماکنون ششمین سال خشکسالی متوالی خود را پشت سر میگذارد و در پنج سال گذشته پروژههای مهمی از جمله پروژه انتقال آب از سد طالقان به استانهای البرز و تهران در حوزه تأمین و توزیع آب اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی گفت: متأسفانه در مهر و آبان امسال بارش مؤثری نداشتیم و ذخایر سدهای استان به حداقل ممکن رسیده است. با این حال، با همکاری و صرفهجویی مردم، تلاش میکنیم منابع موجود را در بازه زمانی طولانیتری توزیع کنیم.
وی افزود: در حال حاضر هیچ برنامهای برای نوبتبندی یا جیرهبندی آب وجود ندارد و با تداوم همراهی مردم، امیدواریم تا آغاز فصل بارش جدید بتوانیم پایداری شبکه را حفظ کنیم.»
مدیرعامل آبفا تهران تأکید کرد: نیاز آبی استان تهران حدود ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است و با اجرای خط دوم انتقال آب طالقان، ۵ هزار لیتر بر ثانیه از این نیاز تأمین میشود که معادل یک هشتم کل مصرف استان است.