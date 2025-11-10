به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزالله ملکی گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات به دست آمده، مبنی بر ذخیره سازی و فروش قرص‌های غیرمجاز، توسط دو نفر در دو منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

او افزود: ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن دو منزل مسکونی، ۹۹۳ هزار و ۳۶۰ عدد قرص ترامادول و متادون و ۳۸۰ لیتر شربت متادون و تنتور اپیوم غیرمجاز را کشف کردند.

سردار ملکی ادامه داد: در این خصوص دو نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.