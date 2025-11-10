پخش زنده
امروز: -
پیشنهادهای ایران برای تبادل تجربیات موفق ملی، تمرکز کشورها بر اجرای طرحهای آزمایشی مشترک و تسهیل در بهرهمندی از منابع اعتباری صندوقهای بینالمللی در سند نهایی همکاریهای منطقهای گرد و غبار درج شد و به عنوان نقشه راه همکاریهای بینالمللی در کانونهای گرد و غبار به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در تشریح دستاوردهای اخیر نشستهای همکاریهای منطقهای در زمینه مقابله با طوفانهای ماسه و گرد و غبار (SDS) گفت: این نشست در راستای تحقق اهداف کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد و پیرو مصوبات شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو این کنوانسیون که در آذرماه ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) با حضور تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی برگزار شد.
هادربادی افزود: سلسله نشستهای تدوین سند ابتکار همکاریهای بینالمللی منطقهای در خصوص طوفانهای ماسه و گرد و غبار در بهمن ۱۴۰۳، اردیبهشت ۱۴۰۴ و مهر ۱۴۰۴ به ترتیب در کشورهای قطر، امارات و لبنان تشکیل شد.
وی گفت: این نشستها به میزبانی مشترک کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در غرب آسیا (ESCWA) و آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برپا گردید و جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی در آن مشارکت فعال داشت.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود : خوشبختانه پیشنهادات ارائهشده ایران، از جمله تبادل تجربیات موفق ملی، تمرکز کشورها بر اجرای طرحهای آزمایشی مشترک، و تسهیل در بهرهمندی از منابع اعتباری صندوقهای بینالمللی، مورد استقبال اعضا قرار گرفت و در سند نهایی همکاریهای منطقهای درج شد. این سند بهعنوان نقشه راه همکاریهای بینالمللی در مناطق یادشده، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ و به مدت پنج سال، با محوریت اجرای پایلوتهای مشترک در کانونهای گرد و غبار به اجرا درخواهد آمد.
هادربادی با اشاره به همسویی این سند با اهداف برنامه جهانی دهه مقابله با گرد و غبار (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴) گفت: با تلاش و پیگیری تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس مقابله با طوفانهای گرد و غبار تهران (شهریور ۱۴۰۲) به عنوان یکی از رویدادهای مهم منطقهای در سند گرد و غبار اجلاس شانزدهم درج و مورد تأیید اعضاء برای مشارکت در اجرای مصوبات آن قرار گرفت و موضوع تسهیل استفاده از منابع مالی منطقهای و بینالمللی توسط دو کمیسیون بینالمللی فوق به تصویب رسید.
وی افزود: در راستای جمعبندی نتایج سه نشست یادشده، نشست مشترک نهایی بهصورت وبیناری در روز دوشنبه (دوازدهم آبان ماه) با حضور کشورهای عضو و کمیسیونهای مذکور در دفتر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با مشارکت دو نماینده جمهوری اسلامی ایران (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت امور خارجه) تشکیل شد. در این جلسه بر دعوت از کشورهای همسایه مؤثر در پدیده گرد و غبار منطقه آسیای میانه از جمله ترکمنستان و نیز تداوم نشستهای دورهای در میان کشورهای عضو تأکید و در سند همکاری منطقهای درج گردید.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یادآور شد: در راستای تحقق اهداف این نشستها، کتاب تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران در کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تهیه شده که میتواند به عنوان مرجع علمی و اجرایی در همکاریهای منطقهای مورد استفاده قرار گیرد.