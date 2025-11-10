به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در نشست تخصصی «ارزیابی شاخص‌های امور اراضی»با اشاره به جهش چشمگیر در رفع تداخلات در اراضی کشاورزی در سطح استان گفت: تاکنون ۷۲ درصد اراضی کشاورزی در سطح استان که با معضل تداخل مواجه بودند رفع تداخل شد.

رضا فراضی با بیان اینکه با رفع تداخل این سطح از اراضی کشاورزی استان، کهگیلویه و بویراحمد از محدوده قرمز تداخلات در اراضی کشاورزی خارج شد افزود: تلاش می‌شود تا پایان سال جاری این رقم به بیش از ۹۰ درصد افزایش یابد.

فراضی با بیان اینکه سه‌شنبه‌ها هر هفته جلسات کمیسیون رفع تداخلات اراضی بدون وقفه برگزار می‌شود اضافه کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از پلاک‌های دارای تداخل در سطح استان تعیین تکلیف شده‌اند و این اقدام موجب تسهیل در صدور اسناد مالکیت و افزایش رضایت کشاورزان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر لزوم برخورد قاطع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: طبق ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و باغ‌ها ممنوع بوده و براساس تبصره (۲) ماده (۱۰) این قانون پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم، قلع قمع این بنا‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی تحت نظارت مراجع قضایی توسط مأموران جهاد کشاورزی اجرا می‌شود

فراضی اضافه کرد: طبق اصلاحیه مورخ ۱ آبان ۱۳۸۵ ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح شده است که علاوه بر قلع و قمع بنا، مرتکبان به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می‌شوند.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان بدون هیچ چشم پوشی با متخلفان برخورد قانونی کرده و اجازه تجاوز به اراضی کشاورزی را نخواهد داد گفت: شهروندان پیش از هرگونه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی، با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان خود مجوز‌های لازم را اخذ کنند.