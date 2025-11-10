صلح و سازش ۳۱ درصدی در پروندههای شورای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:در هفت ماهه امسال، ۳۱ درصد پروندههای طرح شده در محاکم صلح و شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اهمیت همکاری با سمنها در دستگاه قضایی به «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» اشاره کرد و گفت: تدوین و ابلاغ این دستورالعملِ جامع بیانگر اهمیت نهادهای مردمی در قوه قضائیه است و بررسی دستورالعملهای ابلاغی از جانب رئیس قوه قضاییه نشان میدهد که کمتر دستورالعملی با کیفیت و کمیت این دستورالعمل تدوین شده است و در ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره تقریبا تمام موارد و شقوق ممکن که بتوان از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد استفاده کرد در این دستورالعمل آمده است.
وی با اعلام اینکه سمنها در بسیاری از حوزهها میتوانند با استفاده از ظرفیتهای مردمی، قوه قضاییه را از وجود آسیبها و بزهها در مرحله پیش و حین وقوع مطلع کنند تصریح کرد: البته رویکرد پیشگیرانه بر پیشگیری بیشترین تاکید را دارد و در بسیاری از موارد میتوان با اطلاع رسانی و آموزش موازین حقوقی از وقوع جرایم جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید حمایت از سمنها ناقص باشد متذکر شد: با توجه به این اعتقاد که سمنها در انجام وظایف دستگاههای حاکمیتی کمک کننده و یاری دهنده هستند نباید دستگاهها با تصمیمات و اقدامات خود در انجام امورات قانونی سازمانهای مردم نهاد مانع ایجاد کنند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز از گزارشهای مردمی و سمنها در حوزه حقوق عامه استقبال میکند به موارد متعددی در استان اشاره کرد که بر اساس این گزارشها با ورود دستگاه قضایی از تعدی به حقوق عامه جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از زندانیان و خانواده آنها یکی از حوزههای مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است گفت: این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خیرین در رفع مشکلات خانواده زندانیان نیازمند استفاده شود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سمنها در صلح و سازش، به آمار ۲۸ درصد سازش در استان اشاره کرد و متذکر شد: با توجه تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در استان البرز جای خالی حضور معتمدین و خیرین و سازمانهای مردم نهاد در اصلاح ذات البین مشهود است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صلح و سازش در استان بیان کرد: با اقدامات شورای حل اختلاف در راستای تحقق صلح و سازش، ماه گذشته ۲۸ درصد پروندههای ارائه شده و در هفت ماهه سال جاری ۳۱ درصد پروندههای طرح شده در محاکم صلح و شورای حل اختلاف استان، منتهی به صلح و سازش شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به نقش موثر صلحیاران، طلایهداران صلح و سفیران صلح در ایجاد سازش تاکید کرد و افزود: بدین منظور از افراد فرهیخته، معتمد و مسئولین عالی در استان ۶۰۰ نفر به عنوان صلحیار، طلایهدار صلح و سفیر صلح انتخاب شدند که در بسیاری از پروندههای مهم اعم از قتل اثر گذار هستند و با تلاش آنها از ابتدای سال قبل تا کنون ۱۴ پرونده قتل، منتهی به رضایت شده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سمن با دادگستری کل استان البرز در حوزههای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همکاری دارند و بالغ بر ۱۰ برنامه مشترک اجرا شده است تصریح کرد: با تعامل و هم افزایی بیشتر میتوان از این ظرفیت در کاهش وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی بهره بیشتری برد.
مهاجرت سالانه ۱۴۰ هزار نفر به استان البرز
محمد جواد کاظمینی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز نیز در این نشست به ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی استان البرز اشاره کرد و گفت: استان البرز به لحاظ اجتماعی و جمعیتی پیچیدگیهای ویژهای دارد و سالانه قریب به ۱۴۰ هزار نفر به استان البرز مهاجرت میکنند؛ سال گذشته از این میزان ۴۰ هزار نفر فقط از جنوب کشور به استان البرز مهاجرت کردهاند و به اندازه جمعیت یک شهرستان از جنوب کشور به جمعیت استان اضافه شده است.
کاظمینی با بیان اینکه بر اساس آمار سال گذشته استان البرز دیگر کودک کار خیابانی با تابعیت ایرانی نداریم، افزود: این دستاورد با نقش آفرینی، تلاش و کوشش نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد محقق شده است، اما این نقش آفرینی باید تبدیل به سرمایه اجتماعی شود؛ زمانی تلاشها تبدیل به سرمایه اجتماعی میشود که به دنبال آن سرمایهای در حوزه اجتماعی و جمعیتی استان ایجاد کنیم.