سخنگوی دولت از تامین منابع مورد نیاز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک خبر داد و گفت: مبلغ کالابرگ برای سه دهک اول، دوم و سوم برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش تلویزیونی خود که روز‌های شنبه و دوشنبه هر هفته از شبکه خبر پخش می‌شود، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی از باران‌های سیل‌آسا تا خشکسالی‌های فراگیر از موضوعاتی است که در طی سال‌های گذشته بار‌ها درباره آن صحبت شده است؛ چند سالی است که کنوانسیون تغییر اقلیم در جهان شکل گرفته است و کمک می‌کند که کشور‌های مختلف گزارشی از عملکرد خود در این حوزه را ارائه کنند تا مردم بیشتر بدانند که چطور باید با آن مقابله کنند.

وی گفت: خانم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست امسال همچون سال‌های گذشته در نشستی که در این خصوص در برزیل برگزار شد شرکت کردند تا هم از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در این خصوص دفاع کنند و هم اقدامات صورت گرفته در این بخش را تشریح کنند؛ این اقدام کمک می‌کند که در دیپلماسی عمومی این موضوع جای ایران خالی نباشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور به جد چهار محور اساسی عدالت در کشور هستند، افزود: یکی از مهمترین این محور‌ها معیشت است؛ سالهاست که در کشور شاهد تورم ۲ رقمی هستیم، اما تورم مهر و آبان امسال به نسبت بالاتر بود و به همین جهت تامین منابع اختصاص مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک انجام شد و ان‌شاالله کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب کالابرگ برای سه دهک اول، دوم و سوم برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اختصاص خواهد یافت.

سامانه رصد بیکاری راه‌اندازی شد

مهاجرانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه رصد بیکاری، تاکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اشتغال از وظایف دولت‌هاست و یکی از موضوعاتی که مکررا در دولت پیگیری شده است، حفظ اشتغال پایدار بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط است. در این راستا، سامانه رصد برخط بیکاری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است که هدف از راه‌اندازی آن، تعیین آمار بیکاری، علت آن و تصمیمی‌گیری مبتنی بر داده است.

وی افزود: برای تقویت اشتغال پایدار، هدایت تسهیلات به بنگاه‌های مولد در دستور کار است و اگر برخی کارفرما‌ها تخطی کنند یکی از راه‌های جلوگیری از آن توجه به داده‌های این سامانه است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: از سال گذشته، اخباری مبنی بر اخراج برخی از افراد از محل کار آنان بدون اطلاع قبلی و همچنین قطع بیمه آنان به گوش می‌رسید که راهکاری پیش‌بینی شد که بیمه افراد قطع نشود و این سامانه بتواند به اتصال خدمات و مشاغل کمک کند.

رشد تورم در بخش اجاره مسکن کمتر از تورم سالانه

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن در روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: در این جلسه ۲ موضوع مهم مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت؛ نخستین موضوع، مسکن‌های اجاره‌ای و میزان تسهیلات ودیعه مسکن بود. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، خوشبختانه رشد تورم در بخش اجاره مسکن نسبت به تورم سالانه کشور کمتر بوده است؛ موضوعی که البته مرهون همکاری و همیاری مردم با یکدیگر است.

مهاجرانی ادامه داد: در همین راستا، مقرر شد پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران همچنان ادامه یابد. این تسهیلات متناسب با شرایط شهر تهران و کلان‌شهرها، شهر‌های کوچک و مناطق روستایی طبق تقسیم‌بندی انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال جاری، پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: طرح اراضی ۹۹ ساله بیشترین میزان بهره‌مندی از تسهیلات را داشته‌اند و در جهت تداوم اجرای این سیاست‌ها، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین را بر عهده دارد و کارفرمایان مسئول اجرای عملیات ساخت خواهند بود.

وی تاکید کرد: بر پایه این تفاهم‌نامه، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در شش استان کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین طی روز‌های گذشته، قرارداد ۸۱۰ واحد مسکن کارگری در شهرستان زرندیه از استان مرکزی منعقد شده است.

قرار گرفتن ایران در رتبه دهم فهرست جهانی یونسکو با ثبت ۲۹ اثر

سخنگوی دولت گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری اقدامی با عنوان «فن نما» انجام داده است که مکمل تلکام است؛ برخی جریان‌های علمی که در تلکام آغاز می‌شود در فن‌نما ادامه پیدا می‌کند و در راستای تولید محصول حرکت می‌کند.

مهاجرانی در پایان با اشاره به کسب رتبه دهم فهرست میراث جهانی یونسکو از سوی ایران با ثبت ۲۹ اثر تاریخی، تصریح کرد: جا دارد که با بازگشت به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خود، آگاه باشیم که در راستای نگهداشت آنچه از گذشته به ما رسیده است، اقدام کنیم.