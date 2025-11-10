پخش زنده
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال ۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات اجباری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت زاده گفت: امسال این اداره کل موفق شد در شاخصهای اختصاصی امتیاز کامل هزار از هزار را کسب کند و در مجموع شاخص ها، عنوان دستگاه برتر را در جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه اول در گروه دستگاههای عمومی امنیتی و قضائی از آن خود کند.
این موفقیت حاصل تحقق کامل برنامههای عملیاتی و عملکردی اداره کل استاندارد و همچنین نتیجه تلاش جمعی همکاران اداره کل در تحقق شاخصهای عمومی و اختصاصی بوده است.
وی افزود: در خصوص برنامههای مرتبط با استاندارد سازی، آموزش و ترویج استاندارد، از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه، بیش از ۸هزار و ۵۱۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان واحدهای تولیدی و فعالان حوزه استاندارد برگزار شده است.
همتزاده گفت: همچنین حضور فعال اداره کل در نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان در مردادماه سالجاری صورت پذیرفت که در این نمایشگاه، ضمن معرفی محصولات ترویجی، دورههای آموزشی استاندارد برای عموم برگزار شد و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان همراه بود.
وی بیان داشت: اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس نیز با هدف ترویج فرهنگ استاندارد و آموزش استانداردها به دانش آموزان صورت گرفته است که در این طرح، دانشآموزانی به عنوان سفیر استاندارد انتخاب شده و آموزشهایی در زمینه شناخت علامت استاندارد، نحوه اصالت سنجی نشان استاندارد کالا و رعایت اصول استاندارد دریافت میکنند تا این مفاهیم را به همسالان خود منتقل کنند.
همت زاده گفت: همچنین در حوزه ارزیابی انطباق در هفت ماهه نخست سالجاری، ۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات اجباری صادر شده است که محصولات مشمول استاندارد اجباری، پیش از تولید و عرضه در سطح جامعه، ملزم به دریافت این پروانه هستند.
وی گفت: در همین مدت، ۴۸۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته که در این بازرسیها، کارشناسان آزمایشگاهها، انبارها و بخشهای مختلف واحدهای تولیدی را بررسی کرده و نواقص احتمالی را به تولیدکنندگان اعلام کردهاند.
همت زاده افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۵۵۲ نمونه از محصولات تولیدی کارخانجات استان دریافت شده که این نمونهها در آزمایشگاههای معتبر مورد آزمون قرار گرفتهاند و در صورت مغایرت با استاندارد، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است.