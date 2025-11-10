به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ الهام نعیمی از هنرمندان و استادان هنر چرم است که با تلاش شبانه روزی توانسته دستی در آتش هنر چرم داشته و علاوه بر آموزش آن، زمینه اشتغال هنر چرم را توسعه دهد.

او با سابقه ۱۴ ساله در این هنر علاوه بر برگزاری کلاس‌های هنر چرم در سازمان میراث فرهنگی و تدریس در دانشگاه اراک زمینه ساز ارتقاء این هنر در استان شده است.

او با بیان اینکه هنرورزی و تولید اثر و کالای هنر و کاربردی می‌تواند بین یک تا سه هفته و دو ماه باشد افزود: به فراخور کالای هنری که تولید می‌شود زمان آن متناوب است و به طور میانگین می‌شود در ماه ۱۵ اثر کوچک و متوسط مانند کیف و جا موبایلی تولید کرد.

سالانه بیش از سه میلیون دلار ارزش تجارت هنر‌های دستی استان مرکزی است که بخشی از آن چمدانی است. در استان مرکزی بیش از ۱۱۰ رشته هنری از سوی بیش از ۹ هزار هنرمند حیات دارد که چرم یکی از این رشته هاست.