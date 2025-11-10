معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با توجه به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تولید، در استان نیز تمامی ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران به‌کار گرفته می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی در بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز بیان کرد: توسعه صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان از اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی استان است و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه رفع موانع تولید را فراهم کرد تا واحد‌های صنعتی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی دارند افزود: رفع مشکلات زیرساختی، تسهیل در تامین مواد اولیه و دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی از برنامه‌های جدی استان در حمایت از فعالان این حوزه است.

کاظم‌نسب الباجی در این بازدید از واحد‌های تولیدی خواست تا پیشنهاد‌ها و طرح‌های اجرایی خود را برای ارتقای بهره‌وری ارایه دهند تا در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و بررسی شوند.

۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی در خوزستان وجود دارد که ۲۵ هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.