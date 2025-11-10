به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، در مرحله اول انتخابات مجلس عراق بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و امنیتی واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که ۸۲.۴۸ درصد از آن‌ها در پای صندوق‌های رای حاضر و آرای خود را در این صندوق‌ها ریختند.

عمر احمد رئیس شورای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به رکورد زنی نیرو‌های مسلح در مرحله اول انتخابات مجلس این کشور گفت یک میلیون، ۱۰۴ هزار و ۸۱۶ نفر از نیروی مسلح در این مرحله انتخابات شرکت کردند که درصد مشارکت در این مرحله به ۸۲ و ۴۸ صدم درصد (۸۲.۴۸) رسید.

میزان مشارکت نیرو‌های مسلح عراق در پنجمین دوره انتخابات مجلس این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۹ درصد بود که در این دوره ۱۳ درصد افزایش یافت.

صدام ثابت مدیر حوزه انتخابیه کرخ در بغداد می‌گوید، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق به دقت بر روند برگزاری سالم اولین مرحله انتخابات مجلس نظارت کرد این مرحله در سلامت کامل برگزار شد، ما اماده برگزاری مرحله دوم و عمومی انتخابات در روز سه شنبه هستیم.

بیشترین مشارکت نیرو‌های مسلح عراق در بین ۱۸ حوزه انتخابیه، مربوط به سلیمانیه با ۹۸.۱۶ درصد و کمترین میزان مشارکت با ۷۰.۳۷ درصد مربوط به بخش الرصافه در بغداد است.