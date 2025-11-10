پخش زنده
امکان ثبت سفارش تکجلدی کتابهای درسی در همدان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: متقاضیان میتوانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آمـوزش و پـرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش کتابهای مورد نیاز خود اقدام کنند.
همه مراحل ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری وضع تحویل از طریق درگاههای رسمی سامانه، امکان پذیر است.
کتابهای درسی از طریق پست به نشانی متقاضیان ارسال میشود.