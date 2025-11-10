به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با بهره‌برداری رسمی از دو تونل جدید و تکمیل عملیات چهارخطه‌سازی محور شهرکرد – اصفهان و بالعکس، مسیر برای عبور و مرور کاملاً بازگشایی شد و کاربران جاده‌ای می‌توانند از دو خط رفت و دو خط برگشت مجزا استفاده کنند.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: پیش از این، باند رفت محور شهرکرد – اصفهان به صورت موقت و دوطرفه در اختیار کاربران قرار داشت، اما با تکمیل عملیات اجرایی و نصب تمامی تجهیزات ایمنی، هر دو باند رفت و برگشت به‌طور کامل چهارخطه و مستقل در اختیار تردد قرار گرفته است.

خدابخشی افزود: با بهره‌برداری از دو تونل جدید، مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت مجزا شده و هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی در این بخش وجود ندارد. تمامی علائم راهنمایی، ایمنی و تجهیزات موردنیاز نیز نصب شده است.