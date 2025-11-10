با مشارکت دانشگاه و جوامع محلی طرح سرشماری پستانداران شاخص استان با مشارکت علمی و میدانی دانشگاه‌ها، فعالان محیط‌زیست اجرا می‌شود.

محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: طرح سرشماری پستانداران شاخص استان با مشارکت علمی و میدانی دانشگاه‌ها، فعالان محیط‌زیست و جوامع محلی برگزار می‌شود.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی، این اداره‌کل با همکاری دانشگاه تربیت مدرس واحد نور، عملیات سرشماری پستانداران شاخص استان را با رویکرد علمی و مشارکتی آغاز کرده است.

کنعانی تاکید کرد: پیش از آغاز اجرای میدانی، کارگاه آموزشی تخصصی سرشماری پستانداران شاخص در دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد که در آن محیط‌بانان، دانشجویان و علاقه‌مندان با اصول علمی سرشماری، ردیابی ردپا و رفتارشناسی پستانداران آشنا شدند.

وی

با تأکید بر اهمیت مشارکت دانشگاه‌ها و جوامع محلی در برنامه‌های حفاظتی بیان کرد:

این طرح با هدف ارتقای توان علمی و میدانی نیرو‌های اجرایی، افزایش دقت در ثبت داده‌ها و ایجاد پیوند میان بخش علمی و اجرایی محیط‌زیست طراحی شده است

به گفته‌ی مدیرکل محیط‌زیست مازندران، در قالب این برنامه ۵۷ مسیر سرشماری در سطح استان شناسایی شده که در هر مسیر، سه تا چهار نفر از کارشناسان و داوطلبان فعالیت خواهند داشت.

او اضافه کرد: ویژگی متمایز این طرح، اجرای هم‌زمان سرشماری در سراسر استان و استفاده از ظرفیت فعالان محیط‌زیست، دانشجویان و جوامع محلی در کنار محیط‌بانان است.

کنعانی گفت: عملیات اجرایی سرشماری پستانداران شاخص استان مازندران در نیمه نخست آذرماه آغاز می‌شود و نتایج آن مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و پایش‌های آینده خواهد بود.