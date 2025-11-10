به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: شهرستان سبزوار با داشتن ۲۱۰ واحد مرغداری فعال مرغ گوشتی و ظرفیت سالانه ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی ۲۱ درصد از تولید استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

حجت ایمانی مقدم بر حمایت از زنجیره‌های تولید گوشت مرغ در منطقه سبزوار تأکید کرد و افزود: باید از بهره برداران این بخش حمایت و چالش‌های پیش روی این بخش بخصوص در حوزه نهاده‌های طیور را برطرف کرد.

ابراهیم رودسرابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار هم در این نشست گفت: این شهرستان با داشتن ۲ زنجیره مرغ گوشتی و ۲ کشتارگاه فعال و ۲ شرکت تعاونی مرغداران و ۱۲ کارخانه خوراک دام وطیور و نیز یک کارخانه تولید مکمل و یک خط تولید کنسانتره مرغ گوشتی، بستر مناسبی برای پرورش مرغ گوشتی فراهم کرده است و بزرگترین تولید کننده مرغ گوشتی در استان خراسان رضوی است.