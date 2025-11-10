بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا دانشفر در آیین اعزام دانشآموزان دختر به اردوهای فرهنگی راهیان نور، بیان کرد: امروز، نوزدهم آبان دانشآموزان دختر شهرستانهای استان بوشهر راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس میشوند؛ سرزمین مقدسی که مظهر ایثار، مقاومت و پاسداری از ایران عزیز است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، امسال حدود ۸ هزار نفر از دانشآموزان و فرهنگیان استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس اعزام میشوند که از این تعداد، ۲ هزارو ۵۵۳ دانشآموز دختر هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر مهمترین هدف اردوهای راهیان نور را تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، بازآفرینی تاریخ پرافتخار دفاع مقدس، آشنایی با جهاد تبیین و امیدآفرینی در میان نسل نوجوان عنوان و اضافه کرد: این اردو فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر دانشآموزان با یکدیگر، تقویت روحیه همدلی و تجربه زیست معنوی و فرهنگی است.
دانشفر اظهار کرد: کاروانهای راهیان نور دانشآموزی نهتنها خاطرات و رشادتهای شهیدان را زنده میکنند، بلکه نقشه راهی برای ساخت آیندهای روشن توسط نسل جوان ایران اسلامی خواهند بود.
مسئول بسیج رسانه استان بوشهر نیز از اعزام ۴۰۰ دانشآموز دختر شهرستان بوشهر به اردوهای راهیان نور دانشآموزی خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجامشده، امروز کاروان راهیان نور خواهران دانشآموز بوشهری با ۹ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند تا در چارچوب سفر فرهنگی و معنوی سهروزه از یادمانهای شهدا و مناطق دوران دفاع مقدس بازدید کنند.
محسن رضایی نژاد افزود: در این سفر بازدید از یادمانهای شهدا، زیارت قبور مطهر شهیدان، برگزاری برنامههای فرهنگی و آشنایی با جلوههای ایثار و جهاد از جمله محورهای اصلی اردو است.
وی اظهار کرد: راهیان نور بستری ارزشمند برای تقویت روحیه معنوی، فرهنگی و انسجام اعتقادی در میان نوجوانان و جوانان به شمار میرود.
مسئول بسیج رسانه استان همچنین از تدارک مرحله بعدی اعزام برای دانشآموزان پسر خبر داد و گفت: در گام دوم، ۴۰۰ نفر از دانشآموزان پسر شهرستان بوشهر نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.
رضایینژاد تصریح کرد: هدف اصلی این اردوها، آشنایی نسل جدید با آرمانهای شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت، و تحقق جهاد تبیین در میدان فرهنگ است.