۸ هزار دانش‌آموز بوشهری به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، امسال حدود ۸ هزار نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان استان در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می‌شوند.