به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

نماینده مردم سیدکریم معصومی خسروآبادی به وزیر جهاد کشاوری درباره ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات چای‌کاران

نماینده مردم سیدکریم معصومی خسروآبادی به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری درباره لزوم توجه به میراث فرهنگی و مناطق گردشگری شهرستان فومن و شفت

نماینده مردم محمد امیر و تعداد ۲۶ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان و عدم شفافیت شهرداری اهواز

نماینده مردم علی اکبر علیزاده و تعداد ۳۶ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم توجه ویژه به آبخیزداری و واگذاری مسئولیت به بسیج سازندگی

نماینده مردم علی اکبر علیزاده و تعداد ۶۵ نماینده دیگر به وزیر کار درباره لزوم حمایت بیمه‌ای از رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

نماینده مردم علیرضا زندیان و تعداد ۳۷ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت رسیدگی به افزایش هزینه صدور سپینو کارت معلم

نماینده مردم علیرضا زندیان و تعداد ۳۵ نماینده دیگر به اقتصاد درباره ضرورت رسیدگی به تاخیر چند ماهه ترخیص کننده‌های گمرک

نماینده مردم محمد بهرامی سیف آباد و تعداد ۴۷ نماینده دیگر به وزیر کار درباره لزوم اجرای قانون اصلاح ماده لایحه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی

نماینده مردم احمد مرادی و تعداد ۲۰ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت صدور مجوز تردد خودرو‌هایی با پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در کل استان هرمزگان

نماینده مردم احمد مرادی و تعداد ۵۴ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم و اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی

نماینده کمال حسین پور به وزیر نیرو درباره رسیدگی به عدم دسترسی بسیاری از روستا‌های شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد به آب شرب سالم و بهداشت

نماینده کمال حسینپور و تعداد ۲۶ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر راه در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای بهسازی، تعویض و آسفالت محور راهبردی سردشت- بوکان

نماینده عظیمی راد و تعداد ۶۳ نماینده دیگر به وزیر اطلاعات درباره ضرورت و کنترل جدی‌تر و قاطع‌تر مبادی ورودی‌های کشور، مرز‌ها و کنترل تمام راه‌های نفوذ به کشور

نماینده سیدعلی یزدی خواه به وزیر امور خارجه درباره ضرورت ممنوع الورود کردن رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشور

نماینده حسینعلی حاجی دلیگانی و تعداد ۵۵ نماینده دیگر به وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح درباره لزوم عمل به اجرای دقیق آیین‌نامه بیمه مکمل درمانی نیرو‌های مسلح

نماینده حسینعلی حاجی دلیگانی و تعداد ۵۳ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم تسریع در اعطای تسهیلات ساخت مسکن روستایی

نماینده محمد سراج به وزیر ورزش و جواناندربارهلزوم نظارت جدی بر مسابقات ورزشی در ورزشگاه‌ها

نماینده محمد سراج و تعداد ۴۶ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم نظارت به نحوه فعالیت و افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی در سال جاری

نماینده شهین جهانگیری و تعداد ۵۰ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم تسریع در ساماندهی کارکنان دولت و قرارداد مستقیم با نیرو‌های شرکتی

نماینده شهین جهانگیری و علی کرد به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور درباره ضرورت تسریع در ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو- ارومیه

نماینده محسن بیگلری به وزیر نیرو درباره ضرورت چاره اندیشی برای حل مشکل کم آبی و بی‌آبی شهر بانه و بیش از ۵۰ درصد روستا‌های سقز و بانه

محسن بیگلری نماینده سقز به وزیر نیرو درباره ضرورت چاره اندیشی برای کم آبی شهر بانه و روستا‌های آن.

شهباز حسن پور بیگلری نماینده کرمان به وزیر بهداشت درباره ضرورت خروج اتباع از بیمه سلامت و اجرای آن به صورت فراگیر و اجباری یا از طریق کمیساریای سازمان ملل.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و ۴۱ نماینده دیگر به وزیر تعاون درباره لزوم تسریع در حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در راستای برقراری عدالت و اجرای قانون و تذکر دیگری به همراه ۴۱ نماینده دیگر به وزیر نفت درباره لزوم رسیدگی به پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه و شفاف سازی پرداخت حقوق و مزایا.

محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و ۲۸ نماینده دیگر به وزیر راه درباره تسریع اتمام طرح پل زیباکنار شهرستان رشت و تذکر دیگری به همراه ۴۸ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم بازنگری در رفع فیلتر سکو‌های خارجی.

سیدمحمد جمالیان نماینده اراک به همراه ۴۱ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره ضرورت تعیین تکلیف خودرو‌های خریداری شده جهت حمل و نقل عمومی.

رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم رسیدگی جدی به وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان فلاورجان.

حسین حق وردی نماینده شهریار به همراه ۵۳ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم بازنگری در فراهم کردن امکان فعالیت سکو‌های پیام رسان خارجی.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به همراه ۳۶ نماینده دیگر به وزیر علوم درباره لزوم توجه به تشکل‌های دانشجویی و افزایش فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه ها.

رستگار یوسفی نماینده پاوه به همراه ۵۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم افزایش تعامل معاون اول رئیس جمهور با نمایندگان مجلس.

شاهرخ رامین نماینده دماوند به همراه ۴۰ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم تسریع ساماندهی اتباع مجاز و اخراج اتباع غیرمجاز از کشور و رفع تناقض در اعلام آمار اتباع بیگانه در کشور.

روح الله نجابت نماینده شیراز به همراه ۲۲ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم بهسازی و تعریض محور کیان آباد به سمت گردنه باباحاجی.

سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر به همراه ۲۸ نماینده دیگر به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت حمایت از فدراسیون‌های ورزشی و تخصیص امکانات ورزشی به شهرستان‌های شوشتر و گتوند.