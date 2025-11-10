پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، اجرای طرح توسعه خودروهای دوگانه سوز را از اقدامات راهبردی دولت چهاردهم در مسیر کاهش آلودگی هوا و بهبود شاخصهای زیست محیطی دانست و بر لزوم تداوم و گسترش این برنامه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن عباس نژاد با اشاره به ازسرگیری طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز و توسعه تولید خودروهای گازسوز از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گفت: این طرح در راستای سیاست های کلان دولت چهاردهم و با هدف کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و ارتقای بهره وری انرژی در حال اجراست.
وی افزود: احیای طرح توسعه خودروهای دوگانه سوز علاوه بر کاهش وابستگی کشور به بنزین، موجب کاهش چشمگیر آلاینده های ناشی از تردد وسایل نقلیه و بهبود شاخص کیفیت هوا در کلان شهرها به ویژه تهران خواهد شد.
عباس نژاد با بیان اینکه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به دلیل احتراق کامل تر و تولید کمتر آلاینده هایی مانند مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق، تأثیر مستقیمی در بهبود کیفیت هوا دارد، اظهار داشت: توسعه ناوگان دوگانه سوز در کنار اجرای دقیق طرح های معاینه فنی و پایش کیفیت سوخت، می تواند به شکل مؤثری در کاهش آلودگی جوی و ارتقای سلامت عمومی شهروندان نقشآفرین باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به هوای پاک و پایدار، همکاری همه دستگاه های اجرایی و مشارکت مردم در اجرای سیاست های کاهش آلایندگی ضروری است.