به گزارشرضا شایسته در حاشیه گشت و پایش مشترک از سه نقطه آلوده شهرستان قرچک گفت: در سال ‌های اخیر به ‌دلیل خشکسالی کمبود منابع آبی و نبود شبکه جمع ‌آوری فاضلاب، برخی افراد اقدام به استفاده از فاضلاب‌ های تصفیه ‌نشده برای آبیاری زمین‌ های کشاورزی کرده ‌اند اقدامی که ضمن آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به ‌ویژه از طریق ورود محصولات آلوده به زنجیره غذایی شهروندان محسوب می‌ شود.وی افزود: با پیگیری ‌های مکرر اداره حفاظت محیط ‌زیست در کارگروه‌ های سلامت و امنیت غذایی، پدافند غیرعامل و مدیریت پسماند و با همکاری مراجع قضایی، مسیرهای هدایت فاضلاب شهری به اراضی زراعی در جریان بازدید میدانی کارشناسان این اداره و در قالب گشت مشترک با شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت شهرستان قرچک مسدود شد.شایسته در پایان تصریح کرد: اداره حفاظت محیط ‌زیست به ‌عنوان نهاد نظارتی به‌ صورت مستمر پیگیر این موضوع است و دستگاه ‌های مرتبط نیز باید با ارائه آموزش‌ های لازم به کشاورزان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نسبت به رفع موارد مشابه و کاهش تهدیدات بهداشتی در سطح شهرستان اقدام کنند.