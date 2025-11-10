مسدودسازی مسیرهای غیرمجاز فاضلاب به اراضی زراعی در قرچک
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک از مسدودسازی مسیرهای فاضلاب شهری خبر داد که بهصورت غیرمجاز برای آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده میشد و تهدیدی برای سلامت عمومی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رضا شایسته در حاشیه گشت و پایش مشترک از سه نقطه آلوده شهرستان قرچک گفت: در سال های اخیر به دلیل خشکسالی کمبود منابع آبی و نبود شبکه جمع آوری فاضلاب، برخی افراد اقدام به استفاده از فاضلاب های تصفیه نشده برای آبیاری زمین های کشاورزی کرده اند اقدامی که ضمن آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به ویژه از طریق ورود محصولات آلوده به زنجیره غذایی شهروندان محسوب می شود.
وی افزود: با پیگیری های مکرر اداره حفاظت محیط زیست در کارگروه های سلامت و امنیت غذایی، پدافند غیرعامل و مدیریت پسماند و با همکاری مراجع قضایی، مسیرهای هدایت فاضلاب شهری به اراضی زراعی در جریان بازدید میدانی کارشناسان این اداره و در قالب گشت مشترک با شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت شهرستان قرچک مسدود شد.
شایسته در پایان تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی به صورت مستمر پیگیر این موضوع است و دستگاه های مرتبط نیز باید با ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نسبت به رفع موارد مشابه و کاهش تهدیدات بهداشتی در سطح شهرستان اقدام کنند.