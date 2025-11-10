به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری افزود: این هفته هوای قم با افزایش ابر در ساعات شب و استمرار باد شرقی همراه خواهد بود. پیش‌بینی‌ها از ثبات نسبی دمای هوا و تغییرات ملایم جوی حکایت دارد.

وی ادامه داد: آسمان استان قم در روزهای آتی به طور کلی صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد شرقی با سرعت ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت ادامه خواهد داشت، که موجب تهویه مطلوب هوا می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه دمای هوا در این بازه زمانی دوشنبه تا چهارشنبه تغییرات اندکی خواهد داشت؛ گفت: بیشینه دمای شهر قم روز سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۲۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است، در حالی که کمینه دما در هر دو روز ۸ درجه خواهد بود.

صبوری ادامه داد: این شرایط جوی نشان‌دهنده تداوم هوای پایدار با نوسانات خفیف دمایی است.