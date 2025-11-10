به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ کوروش گفت: ماموران پلیس راهور استان در بولوار هفت تنان شیراز به یک دستگاه کامیون وارداتی مشکوک شدند و آن را بررسی کردند.

او ادامه داد: پس از استعلام از سامانه‌های شماره گذاری راهور فراجا، مشخص شد که کشنده مذکور مدارک قانونی ندارد و پلاک آن جعلی و غیر مجاز است.

رئیس پلیس راهور استان بیان کرد: کارشناسان ارزش کامیون مذکور را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.