فلاورجان از پنج مرکز برتر استان در زمینه پرداخت زکات است.
رییس ستاد زکات استان اصفهان در حاشیه جلسه شورای زکات فلاورجان گفت: این شهرستان از پنج مرکز برتر استان از نظر پرداخت زکات واجب و مستحبی است.
حجتالاسلام غلامحسین رنجبر افزود: ۹۳ درصد از زکات جمع آوری شده در استان در زمینه کمکهای مالی به مددجویان استفاده شده است.
فرماندار فلاورجان نیز گفت: در این مدت همچنین، بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
حسین یارمحمدیان افزود: بیش از ۳۱ درصد از زکاتِ جمع آوری شده در زمینه کمکهای نقدی و بستههای معیشتی و مابقی در حوزههای عمرانی و درمان مدد جویان شهرستان استفاده شده است.