برنامه تلویزیونی «درنگ» در ۶۰ قسمت جدید از فردا، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه، از شبکه نسیم پخش می‌شود.

نگاهی طنزآمیز به سیاست‌های غرب و تحولات منطقه، در برنامه «درنگ»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی، تغییرات ساختاری و تقویت جنبه طنز از مهم‌ترین ویژگی‌های فصل دوم این برنامه است.

محمد تاجیک، تهیه‌کننده برنامه «درنگ»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره تغییرات فصل دوم برنامه گفت: در فصل اول نیز از هوش مصنوعی استفاده کرده بودیم، اما این فصل به‌صورت پیشرفته‌تر به سمت استفاده از قابلیت‌های تصویری و خلاق این فناوری رفتیم و فصل جدید جذاب‌تر و پویاتر از فصل گذشته است.

وی درباره ساختار برنامه افزود: در فصل اول یک بخش آبدارخانه‌ای داشتیم و بازیگر در کنار مجری حضور داشت تا پیام‌ها را در قالب گفت‌و‌گو و موقعیت نمایشی منتقل کند. اما در فصل دوم، این ساختار را به بخش‌های کوتاه‌تر و متنوع‌تر با پیام‌های طنز و جذاب، تبدیل کردیم.

تاجیک با اشاره به اینکه محور اصلی برنامه، مجری محور است، افزود: در کنار مجری یک تلفن روی میز داریم که تماس‌هایی از سراسر دنیا ضبط می‌کند، حتی تماس‌هایی از عالم ارواح، همین بخش از تلفن، فضای طنزی متفاوت ایجاد کرده است.

به گفته تهیه‌کننده، در فصل جدید مجری برنامه امیر عضد است.

وی گفت: ما در فصل دوم در ابتدا به سمت فضای ماورایی رفتیم و شخصیت بابابزرگ مجری را وارد قصه کردیم که صاحب قدیمی استودیو بود، اما، چون محوریت مجری را کمرنگ کرد، این بخش را حذف کردیم و با ساختار تازه ادامه دادیم.

یکی از نوآوری‌های فصل دوم، استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تصویرسازی و تولید موسیقی است.

تاجیک توضیح داد: در این فصل از نسخه‌های پیشرفته‌تری از تصویرسازی هوش مصنوعی استفاده کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه، شعری با مضمون مظلومیت مردم فلسطین را با ترکیب فارسی و انگلیسی بازآفرینی و تولید کردیم.

وی درباره زمان پخش برنامه گفت: «درنگ در ساعات شامگاهی از شبکه نسیم پخش می‌شود و نخستین موضوع فصل دوم، طنز نوبل‌خوانی ترامپ است.

درکنار شخصیت‌های مهم جهانی که به‌صورت طنز در برنامه به آنها پرداخته می‌شود، شخصیت خیالی جدیدی نیز با نام «بی‌خبر» معرفی شده است، خبرنگاری که به شیوه‌ای طنزآمیز همه‌جا سرک می‌کشد تا خبر‌های عجیب و متفاوت را برای برنامه تهیه کند.

تاجیک زمان تولید هر قسمت از این مجموعه را با هوش مصنوعی حدود دو روز اعلام کرد و گفت: این سرعت در تولید، به لطف استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در بخش‌های تصویری و موسیقایی حاصل شده است.