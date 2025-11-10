پخش زنده
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از برگزاری نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر، ۲۷ و ۲۸ آبان در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر گفت: بر اساس مصوبه سومین همایش اقتصادی خزر که بهمن ماه سال گذشته در تهران برگزار شد، اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی گیلان در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در رشت برگزار خواهد شد.
کاظم غریبآبادی افزود: استانداران ۱۰ استان ساحلی خزر از چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استانهای شمالی و جنوبی کشورمان به همراه سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران در چهار کشور ساحلی خزر و سفرای این کشورها در تهران، در این اجلاس حضور خواهند یافت.
وی گفت : استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه خزر در سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
معاون وزیر امور خارجه هدف از برگزاری این اجلاس را فراهم کردن بستری پایدار برای همکاریهای تجاری، اقتصادی و ترانزیتی و تبادل تجربیات بین استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان و تصریح کرد: در این اجلاس، فعالان اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیز مشارکت مؤثری خواهند داشت.
کاظم غریبآبادی افزود: وزرای امور خارجه و کشور در مراسم افتتاحیه و معاون اول رئیس جمهور هم در مراسم اختتامیه این اجلاس منطقهای شرکت خواهند کرد.