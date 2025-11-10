شرکت پتروپارس اعلام کرد: با راه‌اندازی نخستین ردیف فرآورشی در میدان آزادگان جنوبی با ظرفیت ۸۰ هزار بشکه در روز، تولید نفت از این مجموعه آغاز شده و نفت تولیدی مستقیماً به خط لوله غرب کارون ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شرکت پتروپارس، در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پروژه‌های ملی صنعت نفت کشور، طرح بزرگ احداث مرکز تفکیک و فرآورش کشور در میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) با شتابی بی‌سابقه در مسیر تکمیل قرار دارد و در یک سال گذشته براساس گزارش‌های رسمی و رصد میدانی فعالیت‌ها، تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، این پروژه شاهد پیشرفت ۳۴ درصدی بوده است.

آغاز تولید از نخستین ردیف فرآورشی

نقطه عطف این دوره، راه‌اندازی نخستین ردیف فرآورشی مرکز(ردیف C) با ظرفیت ۸۰ هزار بشکه در روز است که نفت تولیدی را مستقیماً به خط لوله غرب کارون ارسال می‌کند. این گام، نه‌تنها نشانه ورود مرکز به مرحله عملیاتی است، بلکه زیرساختی کلیدی برای تحقق ظرفیت کامل طرح در آینده‌ای نزدیک به‌شمار می‌رود.

جهش چشمگیر در روند اجرا

در ابتدای شهریور ۱۴۰۳، پیشرفت کلی بخش اجرا ۵۹/۸۴ درصد گزارش شده بود. این رقم اکنون با ۱۵/۸۱ درصد رشد در طول یک سال به ۷۰/۷ درصد رسیده است؛ پیشرفتی که حاصل از تقویت روحیه وفاق و همدلی، بسیج پیمانکاران داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در طراحی، ساخت و نصب تجهیزات بوده است.

احجام اجرایی در یک سال گذشته

در دوازده ماه منتهی به مهر ۱۴۰۴، حجم فعالیت‌های عمرانی و فنی عبارت بوده از:

بتن‌ریزی: ۹,۱۸۳ مترمکعب

جوشکاری خطوط لوله: ۱۲۲ هزار اینچ - قطر

کابل‌کشی برق و ابزار دقیق: ۴۵۰ کیلومتر

نصب تجهیزات مکانیکی: ۶,۳۶۶ تُن

نصب سازه‌های فلزی: ۳۸۷ تُن

افق پیش رو؛ تحقق ظرفیت کامل ۳۲۰ هزار بشکه‌ای

این پروژه از ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ به شرکت پتروپارس ایران از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروپارس واگذار شده و ردیف D آن تا آخر پاییز امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و در نهایت با تکمیل تمامی ردیف‌های فرآورش، قرار است به ظرفیت روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام برسد.

این ظرفیت نه‌تنها پروژه CTEP را در ردیف بزرگ‌ترین مراکز فرآورش نفت کشور قرار می‌دهد، بلکه از نظر زیرساخت، طراحی و تجهیزات، الگوی مهندسی ایرانی، در توسعه میادین مشترک غرب کارون محسوب می‌شود.

اهمیت ملی پروژه

میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی در مرز با عراق، یکی از مهم‌ترین میادین مشترک کشور است و تسریع در تکمیل آن، نقش مستقیمی در صیانت از منافع ملی و افزایش ضریب برداشت نفت کشور دارد.

به گفته کارشناسان، این پیشرفت یک‌ساله را می‌توان نتیجه هم‌افزایی فنی گروه پتروپارس با مجموعه کارفرما و دیگر پیمانکاران فعال و حاضر در این پروژه دانست که در مسیر خودکفایی در زنجیره طراحی، ساخت و بهره‌برداری گام برداشته‌اند.