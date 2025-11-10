بسته شعار سال این هفته به دغدغه‌های نخبگان در نشست با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیگیری این موضوع به افزایش سرمایه گذاری منجر خواهد شد.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور هم البته در این نشست هم پاسخگو بود و هم ظرفیت‌های قانونی را تشریح کرد.

تغییر ریل در فرصت‌های سرمایه گذاری استان هم موضوعی بود که رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داده و گفته توسعه به هر قیمتی نخواهیم داشت.

در پایان بسته این هفته هم معاون سازمان توسعه تجارت از ابلاغ مشوق‌های صادراتی در آینده نزدیک خبر داده است.