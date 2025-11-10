پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در فصل زمستان، از شهروندان خواست در استفاده از وسایل گازسوز دقت کامل داشته و در مصرف انرژی صرفهجویی کنند تا تأمین گاز در روزهای اوج مصرف بدون مشکل انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا شیخی مدیرعامل این شرکت با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: در روزهای سرد سال، رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه نهتنها ضامن سلامت خانوارهاست بلکه در پایداری جریان گاز و تأمین انرژی برای همه مشترکان نقش تعیینکننده دارد.
وی با بیان اینکه کاهش تنها یک تا ۲ درجه از دمای محیط منازل میتواند تأثیر قابل توجهی در صرفهجویی انرژی داشته باشد، افزود: مشترکان باید از وسایل گرمایشی استاندارد و دودکشهای سالم استفاده کنند و از نصب بخاری در فضاهای بسته یا بدون تهویه خودداری نمایند.
شیخی با اشاره به اینکه تأمین پایدار گاز در فصل زمستان نیازمند همراهی و احساس مسئولیت عمومی است، تصریح کرد: با رعایت نکات ایمنی، خاموش کردن وسایل گرمایشی در زمان عدم حضور در منزل و پرهیز از مصرف بیرویه، میتوان زمستانی ایمن و بدون قطعی گاز را سپری کرد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی تأکید کرد: شرکت گاز همه ظرفیتهای فنی و عملیاتی خود را برای پایداری شبکه و تأمین گاز مورد نیاز مشترکان به کار گرفته، اما تداوم این شرایط در گرو همراهی مردم در مصرف صحیح و رعایت اصول ایمنی است.