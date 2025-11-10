به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست مشترک حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین حمایت از دولت و مجلس مستقر را در دوران پساجنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین تکلیف انقلابی برای مقابله با توطئه‌های آمریکا صهیونیسم بین‌المللی دانست و گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی در گروی دفاع هوشمندانه از نظام و اطاعت از رهبری معظم انقلاب است. عوامل تشدید کننده و تضعیف کننده وحدت ملی را پس از برگزاری مجمع عمومی اخیر شناسائی و خط‌مشی خود را بر مبنای آن تنظیم کرده‌ایم. جامعه اسلامی مهندسین چالش‌های کشور را شناسایی کرده و در تعامل با دولت و مجلس و نیز احزاب، در صدد رفع آن است.

وی افزود: ما بسیاری از مسائل را داریم که می‌توانیم حتی با رقبای خود مطرح کنیم. هم با احزاب جریان خودی و هم با احزاب رقیب، حرف مشترک زیاد داریم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در بخش دیگری از سخنان خود به نظام‌های شش‌گانه در حوزه حکمرانی مطلوب اعم از اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، دفاع و رفاه اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: این شش نظام باید با هم هماهنگ باشند، زیرا تغییرات در هر یک از این نظام‌های منظومه حکمرانی مطلوب بر نظام‌های دیگر تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ضمن اعلام حمایت از دولت و مجلس برای اجرای قانون اساسی و سیاست‌های کلی اعلامی از سوی رهبری گفت: ما براساس خط مشی دوره چهاردهم مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی، موظف به بسط گفتمان رهبری و حفظ وحدت و انسجام ملی هستیم. راهبرد کلان حزب حمایت مسئولانه، نقد منصفانه و نظارت هوشمندانه است که آن را از طریق فراکسیون نمایندگان حزب در مجلس دنبال می‌کنیم.

وی در این نشست گزارشی از تبادل پیام و ارتباطات حزب با احزاب جهان ارائه کرد و اظهار کرد: ایران پساجنگ ۱۲ روزه در نگاه جهانیان، یک ایران متحد و استوار و مقاوم در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است که از آن به نیکی یاد می‌شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، ۱۰ نکته کلیدی در مورد تکالیف حزب متبوعش در شرایط کنونی کشور را یادآور شد و گفت: حزب موتلفه اسلامی بر روی تجمیع نیرو‌های پای کار انقلاب و زیر خیمه رهبری و ولایت، امیدآفرینی اصرار دارد و مقابله با جنگ‌روانی دشمن و نیز مقابله با وارونه‌نویسی تاریخ از دغدغه‌های اصلی حزب است. اجماع‌سازی و دوری از هرگونه واگرایی و اختلافات سیاسی را وظیفه ذاتی خود در این مرحله می‌دانیم وی با اشاره به مشکلات کشور گفت: دفاع از حقوق اساسی مردم به ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی و مبارزه با فساد و رانت‌خواری، یک دستور کار همیشگی حزب است.

در این نشست محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران و از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین به بیان توضیحاتی در خصوص وضعیت کم‌آبی در تهران پرداخت و حاضرین را به همراهی با دولت برای حل این بحران ملی فراخواند.

همچنین در ادامه این جلسه علیرضا خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و مسئول واحد سیاسی این تشکل توضیحاتی راجع به شاخصه‌های حکمرانی مطلوب و راهکار‌های حفظ انسجام ملی در دوران پساجنگ ۱۲ روزه و همچنین آخرین تحرکات انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ارائه کرد.

محمد کاظم انبار لوئی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی مدیریت اختلافات درون جبهه‌ای ایجاد یک‌صدائی و پرهیز از چند صدائی اجماع‌سازی و دوری جستن از هرگونه واگرائی و نیز برجسته‌سازی تحزب اسلامی به عنوان بهترین ساز و کار برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و تحقق ولایت اجتماعی مورد نظر رهبری معظم مدظله‌العالی و تلاش در جهت حفظ و تقویت عزت و اقتدار ملی و دستاورد‌های عظیم و پر شمار انقلاب به ویژه در عرصه‌ی بین المللی را از زمره تکالیف تشکیلات متبوع خود برشمرد.

در ادامه جلسه حنیف غفاری معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی نیز به بیان استراتژی این حزب در انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا پرداخت.

گفتنی است در پایان این نشست امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: این نشست‌ها با دیگر احزاب و تشکل‌های سیاسی در مورد مطالب پیش گفته ادامه داشته باشد.