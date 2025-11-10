پیشبینی وضعیت جوی بهنسبت آرام برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا پایان هفته بهنسبت آرام پیشبینی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان پیش بینی میشود و در این مدت غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و گاهی وزش باد پدیده مورد انتظار در این مدت است.
هادی سالاری افزود: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردر ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۳۰، مد اول ساعت ۱۴:۱۱، جزر دوم ساعت ۱۵:۰۲ و مد دوم ساعت ۲۳:۰۸ دقیقه خواهد بود.