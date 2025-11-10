پخش زنده
امروز: -
هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آلایندهها تا صبح چهارشنبه اعتبار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ براساس نقشههای پیش یابی هواشناسی، حداقل طی دو روز آینده پایداری جو تداوم خواهد داشت که با توجه به سکون نسبی جو و وارونگی دمایی کاهش دید و کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلایندههای جوی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا در روزهای گذشته صادر شده و تا صبح چهارشنبه نیز معتبر است.
بررسیها نشان میدهد شرایط دمایی فعلی همچنان در روزهای آتی ادامه خواهد داشت و نوسان دمایی قابل ملاحظهای در استان پیش بینی نمیشود.
با توجه به آخرین خروجی فعلی مدلهای پیش بینی حداقل تا ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.