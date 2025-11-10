به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، حداقل طی دو روز آینده پایداری جو تداوم خواهد داشت که با توجه به سکون نسبی جو و وارونگی دمایی کاهش دید و کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا در روز‌های گذشته صادر شده و تا صبح چهارشنبه نیز معتبر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط دمایی فعلی همچنان در روز‌های آتی ادامه خواهد داشت و نوسان دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان پیش بینی نمی‌شود.

با توجه به آخرین خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی حداقل تا ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.