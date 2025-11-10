به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، صدیق‌الله صدیقی سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس اعلام کرد: بر اثر انفجار مین خوشه‌ای باقیمانده از جنگ‌های گذشته در شهرستان " بالامرغاب " استان بادغیس، دو کودک جان خود را از دست دادند.

اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان نیز روز گذشته از کشف و خنثی سازی پنج حلقه مهمات باقیمانده از جنگ خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین، مهمات و مواد منفجره است.

به طور میانگین هر ماه ۵۵ نفر در افغانستان بر اثر انفجار‌های مین و مهمات باقیمانده از جنگ‌های گذشته کشته یا زخمی می‌شوند که حدود ۹۰ درصد آنها کودکان هستند.