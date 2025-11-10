پخش زنده
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس از تعمیر ۴۰ دستگاه ترانسفورماتور در شهرستان داراب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق فارس بیان داشت: ترانسفورماتورها با ۱۷ گروه عملیاتی، ۲۰ نفر کارشناس ناظر، ۳۴ نفر سیمبان و ۱۷ خودرو عملیاتی تعمیر شد.
محمد صنیع افزود: مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای داراب، نی ریز، زرین دشت، فسا، استهبان و جویم دراین برنامه مشارکت فعال داشتند.
این مقام مسئول، کاهش خاموشیهای ناخواسته، ایمن کردن پستهای عمومی و رفع نوسان را از اهداف این عملیات برشمرد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس هم گفت : برای تعمیر ۴۰ دستگاه ترانسفورماتور این شهرستان افزون بر ۱۲ میلیارد ریال هزینه شد.
مهدی زارع خفری گفت: ترانسفورماتورها از تجهیزات حیاتی در سیستمهای برقرسانی هستند که عملکرد پایدار آنها تأثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان شبکه دارد.