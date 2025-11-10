مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: قاچاقچی سوخت علاوه بر ضبط ۱۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق به پرداخت سه میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده قاچاق هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۶۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۶۵ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در حین کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت سایپا کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.