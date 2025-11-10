پخش زنده
آیین نور گَوَن، آیینی اسطورهای که از داستان به بند کشیدن ضحاک توسط فریدون در شاهنامه فردوسی سرچشمه گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین نور گَوَن (نور گَهون) که خردادماه ۱۳۹۵ در فهرست میراث ملی ناملموس به ثبت رسیده، هر ساله در روستای نوا شهرستان آمل و در دامان قله دماوند برگزار میشود.
این آیین کهن بر اساس باورهای محلی و روایت شاهنامه فردوسی شکل گرفته که بر اساس آن، فریدون از روستای نوا به سمت کوه دماوند برای به بند کشیدن ضحاک حرکت کرده است.
بر اساس این باور تاریخی، مردم روستای نوا هر ساله در نخستین ماه تابستان با آتش زدن گیاه گَوَن، این آیین اسطورهای را زنده نگه میدارند و نور حاصل از سوختن این گیاه را نماد پیروزی روشنی بر تاریکی میدانند.
قله دماوند که در سلسله جبال البرز مرکزی جای گرفته، سالهاست نه تنها به عنوان بلندترین قله ایران، بلکه به عنوان نمادی از تاریخ و اسطورههای مازندران شناخته میشود.
این آیین نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ و تاریخ مازندران با اسطورههای ملی ایران است و هر ساله گردشگران و علاقهمندان بسیاری را برای تماشا به دامان دماوند میکشاند.
گزارش از دیوارگر