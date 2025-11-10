افزایش امنیت سایبری با اجرای احکام برنامه هفتم
وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات در کنار اقدامات پدافندی، اقدامات آفندی مناسب و به موقعی نسبت به دستگاههای فرامرزی که به دنبال ضربه به امنیت کشور بودند، داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در ماده ۱۰۳ به مباحثی در حوزه اطلاعات و امنیت کشور پرداخته است، گفت: در حوزه سایبری، مجموعه فعالیتهای کشور در مرکز ملی فضای مجازی، پدافند غیرعامل و ستاد امنیت فناوری که از سوی معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است، پیگیری میشود. برخی دستگاههای زیر نظر وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فراجا در این زمینه فعالیت دارند.
وی افزود: اقدامات پدافندی با همکاری و همراهی دولت، تأیید و انجام شد، گفت: وزارت اطلاعات در حوزه آفند نسبت به هر دستگاه فرامرزی که با اقدامات خود به امنیت ما خدشه وارد کند، اقدام کرد و موفقیتهای خوبی به دست آوردیم و آن را به شکلهای مختلف در رسانهها دیدید. کمک به دستگاههای حیاتی و مجموعههای مختلف صورت گرفت که باعث شد شرایط بهتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم و علیرغم گستردگی هجمهها نسبت به کشور، امنیت بیشتری را در کشور و دستگاههای مختلف میبینیم. موضوع دیگر درباره بودجه ارزی برای زیرساختهای وزارت اطلاعات است که تا کنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به میزان ۳۰ درصد محقق شده که ما آن را در جهت اقدامات لازم ماهوارهای، سایبری، هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فعالیتهای لازم برای امور اطلاعاتی و مرزی در حوزه تأمین امنیت و کنترلهای فرامرزی استفاده کردیم و گامهایی را در این راستا برداشتیم.
وزیر اطلاعات با اشاره به اهمیت موضوع امنیت مرزی، اظهار کرد: بند پ ماده ۷۰ برنامه هفتم، وزارت راه را برای واگذاری زمین به وزارت اطلاعات مکلف کرده است که قدمهای خوبی در این راستا برداشته شده است. هماهنگی و تعامل ارزشمندی میان جامعه اطلاعاتی و امنیتی برقرار شد که امروز شاهد آثار آن در جنوب شرق، شمال غرب و عمق کشور هستیم.
حجت الاسلام خطیب با اشاره به اینکه تمام تلاش دشمن این بود که بتواند شبکه سازیهایی را در داخل کشور داشته باشد تا جامعه را به سمت نافرمانی ببرند، عنوان کرد: این اقدامات با تعاملات و همکاریهای موجود، نافرجام ماند و توانستیم امنیت را در کشور رقم بزنیم. درباره انتقال اسناد رژیم صهیونیستی نیز اقدامهایی صورت گرفت.