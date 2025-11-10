به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عظیم طهماسبی ظهر دوشنبه در دیدار با غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی، از ظرفیت بالای فرودگاه خوی سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به جمعیت بیش از ۴۰۰ هزار نفری شهرستان خوی، این فرودگاه می‌تواند با ظرفیت کامل در مسیرهای رفت‌وبرگشت خدمات‌رسانی کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی فرودگاه شهدای خوی نبود شرکت هندلینگ مناسب است که با رفع این مشکل، زمینه اخذ مجوزهای جدید و افزایش پروازها فراهم خواهد شد.

طهماسبی از هماهنگی با فرماندار خوی برای معرفی سرمایه‌گذار بخش خصوصی در راه‌اندازی هندلینگ خبر داد و گفت: با همراهی استاندار، فرماندار و نماینده مردم خوی در مجلس، پس از رفع مشکلات هندلینگ، جلساتی با شرکت‌های مختلف جهت راه‌اندازی خطوط پروازی قوی‌تر در خوی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم حفاظت از محدوده فرودگاه و رعایت ضوابط ساخت‌وساز در شعاع ۱۵ کیلومتری آن، اظهار کرد: در حال حاضر تنها از ۵۰ درصد ظرفیت فرودگاه استفاده می‌شود و باید موانع فیزیکی و فنی برطرف گردد تا بتوان از ظرفیت کامل بهره برد.

در ادامه، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز با استقبال از رویکرد مدیریتی جدید در فرودگاه‌های استان، گفت: موقعیت خاص جغرافیایی خوی و برخورداری از مرز زمینی و ریلی با ترکیه، این شهرستان را به یک هاب منطقه‌ای در حوزه گردشگری، درمان، صادرات و واردات تبدیل می‌کند.

وی افزود: رفع موانع فیزیکی و تکمیل هندلینگ فرودگاه با جدیت در حال پیگیری است و در آینده نزدیک، شاهد تثبیت و افزایش پروازهای داخلی و در گام بعد، پروازهای خارجی از فرودگاه خوی خواهیم بود.