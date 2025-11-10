پخش زنده
جانشین پلیس راه استان قم گفت: با هدف ارتقاء فرهنگ رانندگی و آگاهیبخشی به رانندگان و مسافران، پلیس راه قم دورههای آموزش رانندگی تدافعی، مهار صحیح بار و حقوق متقابل راننده و مسافر را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ سید صادق رسولی این اقدام را گامی موثر در پیشگیری از حوادث و تأمین امنیت جادهها دانست.
وی با اشاره به اینکه این طرح از ۲۴ آبان ماه اجرایی میشود، افزود: رانندگان و مسافران با استفاده از توان علمی و تخصصی کارشناسان مجرب و فرماندهان پاسگاههای تابعه در پایانههای بار، مسافر و صنوف مرتبط مانند شهرکهای صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و... علاوه بر ارائه آموزش در خصوص رانندگی تدافعی، نحوه صحیح مهار بار، حقوق متقابل مسافر و راننده آشنا میشوند.