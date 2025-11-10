مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقه های قرآنی «مدهامتان» از فردا بیستم تا ۲۳ آبان‌ با حضور ۶۱۲ نفر از بچه‌های مسجد، به میزبانی همدان، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ستاد خبری هفدهمین دوره مسابقه‌های قرآنی «مدهامتان»، امسال هفدهمین دوره این رقابت‌ها بعد از وقفه‌ای یک ساله، از فردا ۲۰ آبان به میزبانی همدان، آغاز می‌شود.

امسال و در مرحله مقدماتی هفدهمین دوره مسابقه‌های قرآنی «مدهامتان» ۱۲ هزار نفر از بچه‌های مسجد شرکت کردند که از این میان ۶۱۲ نفر به مرحله کشوری راه یافته‌اند و در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن، حفظ جزء ۳۰، اذان، صحت اذکار نماز، مکبری، مربی قرآنی کودکان، قصه‌گویی قرآن، تفسیر و... در قالب ۵۵ گروه برای کسب رتبه‌های برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

یکی از نکات قابل توجه در هفدهمین دوره مسابقه‌های قرآن تمرکز بر رویکرد گروهی و همچنین فرآورده‌های قرآنی است؛ چنان‌که مقرر شد هر گروه قرآنی علاوه بر رشته‌های تخصصی یک کارگروه نیز ارائه کند که این نقطه تمایز این دوره از مسابقه هاست.

علاوه بر رقابت‌های اصلی، برنامه‌های جانبی نیز برای این دوره از رقابت‌ها پیش‌بینی شده است، از جمله تکریم از خادمان طرح «مسجد پایگاه قرآن» همزمان با آیین اختتامیه و برگزاری ۵۷ محفل قرآنی به یاد شهیدان والامقام استان همدان در جنگ ۱۲ روزه؛ این برنامه‌ها براساس نگاه نو و راه جدیدی است که به‌تدریج در بستر مسابقه‌های قرآنی مدهامتان ریل‌گذاری می‌شود.

در مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقه‌های قرآنی مدهامتان ۲۶۷ نفر از بانوان (۴۴ درصد از شرکت‌کنندگان) حضور دارند و ۵۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند؛ رشته اختصاصی «قصه‌گویی قرآن» نیز برای بانوان در این دوره در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ هفدهمین دوره مسابقه‌های قرآنی «مدهامتان» ویژه اعضا و فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه جاری به میزبانی همدان برگزار می‌شود.