به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: از این تعداد ۷ پیرغلام آقا و دو تن دیگر نیز خانم هستند.

ناصر حجازی فر افزود: بیست و دومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی به همت بسیج سازمان صداوسیما، بیستم تا ۲۲ آبانماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

او با بیان که با حمایت رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی پیشنهاد میزبانی بیست و سومین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در آذربایجان غربی به دبیرخانه این اجلاس ارایه شده است ابراز امیدواری کرد که آذربایجان غربی سال آینده میزبان این اجلاس بین المللی باشد.