با آغاز فصل سرما، استان اصفهان میزبان هزاران پرنده مهاجر از شمال تا جنوب کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان اصفهان گفت: در سالهای اخیر، کاهش منابع آبی، برداشتهای بیرویه و افت سطح سفرههای زیرزمینی باعث خشکی و تخریب بخش بزرگی از زیستگاههای آبی در کشور شده است.
مهدی جلالپور افزود: یکی از برجستهترین نمونههای این بحران زیستمحیطی، خشک شدن تالاب بینالمللی گاوخونی در شرق استان است که پیشتر زیستگاه و محل استقرار صدها گونه پرنده بومی و مهاجر بهشمار میرفت و نبود این زیستگاهها، فشار زیادی بر پرندگان مهاجر وارد کرده و در بسیاری موارد موجب خستگی شدید و کاهش توان ادامه مسیر آنان میشود.
وی ادامه داد: در سالهای پر آب تالاب گاوخونی، سالانه افزون بر ۲۵ هزار قطعه پرنده سرشماری میشده است و در سال گذشته به علت اینکه آبی وارد تالاب نشد، ۷۰۰ قطعه پرنده سرشماری شد.
جلالپور گفت: از سوی دیگر، احتمال مشاهده موارد آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در میان گونههای مهاجر، لزوم رعایت نکات ایمنی را افزایش داده است و هموطنان در صورت مشاهده پرندگان ضعیف، بیمار یا تلفشده از نزدیکشدن و تماس مستقیم با آنها خودداری کنند و موضوع را به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدام لازم انجام شود.
مریم امیدی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی استان اصفهان هم در خصوص تبعات خشکسالی زایندهرود و تالاب گاوخونی گفت: ممکن است وقتی پرندگان در زیستگاه بخصوصی با یک خشکی روبهرو شوند، تصمیم به مهاجرت بگیرند و دیگر هرگز به آنجا بازنگردند.
استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در مسیر مهاجرت بسیاری از گونههای پرندگان قرار دارد و هر سال با فرا رسیدن فصل سرما، پرندگان از نقاط سرد شمالی به سمت مناطق گرم جنوبی کشور کوچ میکنند. در این مسیر، تالابها و زیستگاههای آبی اصفهان، ایستگاههای حیاتی برای استراحت، تغذیه و تجدید انرژی این پرندگان به شمار میروند.
تالاب گاوخونی با وسعت ۴۷ هزار هکتار در نقطه پایانی زایندهرود در جنوب شرقی استان اصفهان و ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد.