مراسم رسمی بدرقه تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشگاه پیام نور به مسابقات جام جهانی برزیل با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ؛ مراسم بدرقه رسمی تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشگاه پیام نور برای حضور در مسابقات جام جهانی برزیل با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر ناجی رئیس دانشگاه پیام نور برگزار شد.

مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ برزیل ۲۳ تا ۲۵ آبان در شهر برزیلیا برگزار می‌شود که دو تیم دختران و پسران دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

یادآور می شود ؛ در این جلسه دکتر کریمی سرپرست دبیرکلی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دکتر زارع معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، خانم دکتر ترابی مدیر کل تریت بدنی دانشگاه پیام نور نیز حضور داشتند.